Нападающий Джон Дуран не хочет возвращаться в «Аль-Наср» после аренды в «Зените».

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Колумбиец вторую половину прошлого сезона провел в петербургском клубе. Он сыграл шесть матчей в Мир РПЛ и забил один гол. В Fonbet Кубке России форвард сыграл три игры и также отметился одним голом.

«Аль-Наср» не видит форварда в составе команды, а сам игрок не хочет возвращаться в клуб, сообщил журналист Ягыз Сабунджуоглу.

Представитель Дурана отправился в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с руководством клуба «Аль-Насра» и обсудить будущее 22-летнего футболиста.