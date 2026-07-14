Представитель Джикии рассказал о переходе футболиста в «Локомотив»

Представитель защитника «Локомотива» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев заявил «Матч ТВ», что 32‑летний футболист сам изъявил желание перейти в состав железнодорожников.

© ФК «Локомотив»

В конце июня 32‑летний Джикия подписал контракт с «Локомотивом» до июня 2027 года.

— Предложение от «Локомотива» Джикии было единственным или были еще варианты?

— Нельзя говорить, что единственным. Было желание Георгия принести пользу клубу, который в первую очередь дал ему образование, чьим воспитанником он является. Он прошел Перовское отделение, играл в «Локомотиве‑2», а после судьба распорядилась так, что Георгий покинул клуб. Поэтому мы договорились о расторжении контракта с «Антальяспором» с потерей определенных финансов, чтобы Георгий смог оказаться здесь.

— Как понимаю, с «Локомотивом» быстро договорились?

— Да, тут все совпало. Было огромное желание клуба, желание самого Георгия. Скажу так, что нашей помощи тут даже не потребовалось, — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».

Джикия — воспитанник железнодорожников, выступал за молодежную команду и «Локомотив‑2». На протяжении карьеры также играл за нальчикский «Спартак», дзержинский «Химик», пермский «Амкар», московский «Спартак» и «Химки». Последним клубом защитника был турецкий «Антальяспор». В составе «красно‑белых» Джикия становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. За сборную России защитник сыграл 44 матча и забил 2 гола.