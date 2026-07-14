Тедеев дал совет Дзюбе

Заур Тедеев дал совет Артёму Дзюбе при выборе новой команды
Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал совет экс-нападающему команды Артёму Дзюбе на предмет выбора следующей команды.
«У меня был личный разговор с Артёмом. Это человек большой величины. Он очень много сделал для российского футбола, что сегодня ему важны более комфортные условия с точки зрения подготовки к матчам. Для этого нужна команда, которая имеет такие возможности и условия. Он профессионал. Что я называю комфортными условиями? Возможность находиться ближе к семье, потому что у него всё-таки возраст и психологическая составляющая должна быть на таком уровне, чтобы всё время быть в хорошем настроении и играть в свой лучший футбол. Зная характер Артёма, то, как он всегда скучает по футболу, я не удивлюсь, если он примет предложение от второй восьмёрки Премьер-лиги. Но мой совет — ему нужно быть очень аккуратным в плане выбора команды. Я надеюсь, что команды, которые хотят решать амбициозные задачи, обратят на него внимание. Сегодняшний Дзюба им в помощь», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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