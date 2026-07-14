Оуэн назвал фактор, который определит обладателя «Золотого мяча»

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о будущем обладателе «Золотого мяча» — 2026.

— Борьба за «Золотой мяч» на этом чемпионате мира очень напряжённая. Эрлинг Холанд может упустить свой шанс, Лионель Месси и Килиан Мбаппе лидируют, а Гарри Кейн и Джуд Беллингем не сильно отстают. Усман Дембеле по-прежнему остаётся претендентом. Как вы думаете, кто одержит победу?

— Победу одержит тот, кто выиграет чемпионат мира или выйдет в финал. Если бы мне пришлось выбирать, я бы, наверное, назвал Мбаппе. Я считаю Килиана лучшим игроком в мире, и думаю, что Франция выиграет чемпионат мира. Поэтому я бы сказал, что победит Мбаппе. Но если Франция не выиграет чемпионат мира, то обладателем награды может стать Кейн, а может и Беллингем, либо вообще кто угодно. Но если бы мне пришлось делать прогноз сейчас, я бы, наверное, выбрал Мбаппе, — приводит слова Оуэна Get French Football News.