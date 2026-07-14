«Спартак» представил игровую форму на сезон-2026/2027
Московский «Спартак» в официальном телеграм-канале представил домашний и выездной комплекты формы на сезон-2026/2027.
«Каждый из нас знает, что такое «Спартак». Это наша история. Наши яркие победы, горькие поражения. Наши поколения болельщиков, которые несут любовь к клубу сквозь годы. Наш стадион, который видел и радость, и слёзы. И всё это сплетено в линиях нашего ромба.
Ромб — это не просто знак. Это дом. Это принадлежность. Это то, что объединяет всех, кто однажды выбрал красно-белые цвета.
Форма сезона-2026/2027 посвящена самому сакральному символу «Спартака». В этом сезоне в нём ещё больше силы и энергии. Где ромб — там «Cпартак». Где «Cпартак» — там мы», сказано в сообщении красно-белых.
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