Фото: травма защитника сборной Франции Салиба в полуфинале ЧМ-2026 с Испанией

Центральный защитник сборной Франции Вильям Салиба получил повреждение в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Испании. Футболист ускорился с мячом, после чего травмировался и покинул поле на 30-й минуте, вместо него вышел Максанс Лакруа. Игра проходит в эти минуты, счёт — 1:0 в пользу сборной Испании.

Напомним, на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию со счётом 2:1. Сборная Франции, в свою очередь, одержала победу в матче с Марокко (2:0).

В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.