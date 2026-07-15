Шалимов рассказал, с кем сборной Испании сложнее будет играть в финале чемпионата мира

Российский тренер Игорь Шалимов в эфире «Матч ТВ» заявил, что сборной Испании по футболу в финале чемпионата мира-2026 будет сложнее противостоять англичанам, чем аргентинцам. В полуфинале турнира испанцы в Далласе обыграли команду Франции со счетом 2:0. — Аргентина и Англия на этом турнире уже пропускали первыми и вырывали победы. У испанцев такого опыта нет. Испанцам тяжелее будет против англичан. В полуфинале сборная Англии выиграет у Аргентины со счетом 2:1, — сказал Шалимов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ». В финале сборная Испании сыграет с победителем матча Аргентина — Англия, который пройдет 15 июля в Атланте. Прямые трансляции матчей чемпионата мира‑2026 смотрите на телеканалах «Матч ТВ», «Матч ПРЕМЬЕР», «Матч! Футбол 1», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч ТВ».
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