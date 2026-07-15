Тренер «Локомотива» рассказал, какие изменения в составе необходимы клубу

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире «Матч ТВ» заявил, что «красно‑зеленым» необходимо сделать коррективы в опорной зоне и искать замену ушедшему из команды полузащитнику Данилу Пруцеву.

Пруцев провел прошедший сезон в аренде в «Локомотиве», за «красно‑зеленых» 26‑летний полузащитник отыграл 35 матчей, забил два мяча, сделал три голевые передачи. После завершения арендного соглашения россиянин вернулся в московский «Спартак».

— Но всё‑таки мы опорного полузащитника пока недосчитались. Это Пруцев, который у нас провел сезон. Поэтому в этом плане нужно тоже сделать определенные коррективы, стоит смотреть в эту сторону, — сказал Галактионов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. В первом туре «красно‑зеленые» 26 июля примут грозненский «Ахмат», начало — в 17:00 (мск).