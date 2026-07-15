В «Урале» подтвердили интерес клубов РПЛ к полузащитнику

Директор «Урала» Роман Орещук заявил, что у клуба есть три предложения от команд РПЛ по полузащитнику Илье Ишкову.

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В прошедшем сезоне Ишков провел за «Урал» 29 игр, в которых забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт 21‑летнего футболиста с клубом из Екатеринбурга рассчитан до 2028 года.

— Правда ли, что Ильей Ишковым интересуется «Рубин»?

— Это не секрет, это так. И в том году у нас были переговоры. Но не только один «Рубин», у нас на столе есть три предложения от клубов РПЛ. Илья поступает как человек, он сказал, что готов играть здесь до конца, — передает слова Орещука корреспондент «Матч ТВ».

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