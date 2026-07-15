Тренер "Балтики" дал ответ по Дзюбе

Талалаев дал однозначный ответ по Дзюбе
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал информацию о возможном подписании Артема Дзюбы.
Наставник калининградского клуба заявил, что кандидатура опытного нападающего не рассматривается.
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"Дзюбу мы не рассматриваем. У нас есть нападающий такого плана — высокий Оффор. Нам нужен игрок другого плана", — сказал Талалаев.
37-летний Дзюба остается без клуба после ухода из "Акрона".
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