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Талалаев дал однозначный ответ по Дзюбе

Rusfootballиещё 1

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал информацию о возможном подписании Артема Дзюбы.

Тренер "Балтики" дал ответ по Дзюбе
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Наставник калининградского клуба заявил, что кандидатура опытного нападающего не рассматривается.

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"Дзюбу мы не рассматриваем. У нас есть нападающий такого плана — высокий Оффор. Нам нужен игрок другого плана", — сказал Талалаев.

37-летний Дзюба остается без клуба после ухода из "Акрона".

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