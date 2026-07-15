В УЕФА начали искать соперника Инфантино

По информации talkSPORT, в европейских футбольных ассоциациях началось обсуждение возможных кандидатов на пост президента ФИФА перед предстоящими выборами.

По данным talkSPORT, активность европейских федераций усилилась после решения дисциплинарного комитета ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна во время ЧМ-2026.

Среди потенциальных кандидатов называются владелец польской "Легии" Дариуш Миодуски и президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни. При этом действующий глава УЕФА Александер Чеферин, как утверждается, сосредоточится на переизбрании в европейской организации, а президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи пока не планирует участвовать в борьбе за пост главы ФИФА.

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино намерен баллотироваться на новый срок. Выдвижение кандидатов завершится 18 ноября, а выборы состоятся в тот же день в Рабате.