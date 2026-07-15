В "Реал Сосьедад" раскрыли состояние Захаряна на сборах
В "Реал Сосьедад" рассказали, в каком состоянии находится российский полузащитник Арсен Захарян на предсезонных сборах.
В клубе заверили, что футболист полноценно тренируется и не испытывает никаких проблем со здоровьем.
"Арсен работает без каких-либо проблем", — сообщили в пресс-службе клуба.
Сборы команды стартовали 4 июля. Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе Захаряна в "Краснодар". Кроме того, испанское издание AS сообщало, что "Реал Сосьедад" рассматривает вариант с продажей или арендой российского полузащитника этим летом.
Захарян выступает за испанский клуб с 2023 года. За это время он провел 65 матчей, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
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