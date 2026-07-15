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В Германии отказались поддержать президента ФИФА

Lenta.ruиещё 1

Немецкий футбольный союз (DFB) отказался подписать коллективное письмо в поддержку переизбрания Джанни Инфантино на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом информирует Eurosport.

В Германии отказались поддержать президента ФИФА
© Лента.Ru

Глава DFB Бернд Нойендорф публично дистанцировался от действующего руководителя ФИФА. Решение немецкой федерации связано со скандалом вокруг отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира 2026 года.

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Кроме Германии, несколько стран рассматривают возможность отозвать поддержку Инфантино из-за спорного решения по делу Балогуна. Германия, Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Швейцария публично выступили с критикой президента ФИФА. Египет и Сенегал также задумались об отказать в дальнейшей поддержке Инфантино.

Ожидается, что Инфантино сохранит пост и не столкнется с соперником на выборах в 2027 году. Однако его влияние в ФИФА может существенно ослабнуть.

Балогуну была отменена дисквалификация после красной карточки, что позволило форварду сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Бельгии (1:4).

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