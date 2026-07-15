Смолов рассказал о главной ошибке в карьере

Смолов назвал главную ошибку своей карьеры
Бывший нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, о каком шаге в своей карьере больше всего жалеет.
Форвард отметил, что одной из главных ошибок в его карьере был уход из "Фейеноорда" в 2010 году. По словам футболиста, тогда он не справился с трудностями и слишком рано решил вернуться в Россию.
Он вспомнил, что в начале выступлений регулярно выходил в стартовом составе, затем стал получать меньше игрового времени, а позже получил травму. При этом, по его словам, главный тренер продолжал его поддерживать.
За "Фейеноорд" Смолов провел 14 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Впоследствии он выступал за "Динамо", "Анжи", "Урал", "Краснодар", "Локомотив" и испанскую "Сельту".
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