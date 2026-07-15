Онопко: отстранение российского футбола близится к завершению

Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко выразил мнение, что допуск российских клубов и сборных к турнирам стал ближе после решения Международного олимпийского комитета.

Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России в организации и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Позднее Журналист Роб Харрис сообщил, что ФИФА рассмотрит рекомендации МОК.