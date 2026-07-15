Тренер ЦСКА оценил готовность армейцев к сезону

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» назвал удовлетворительным состояние армейской команды перед стартом сезона.

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ЦСКА в сезоне‑2025/26 занял пятое место в РПЛ. Игдисамов, в мае исполнявший обязанности главного тренера, был утвержден в должности в июне.

— Как можно оценить готовность команды к сезону?

— Еще 10 дней. Думаю, на данном этапе подготовки состояние удовлетворительное. Мы прошли этот пик, самый тяжелый — в игре с «Оренбургом». Сейчас же сыграли два матча за день — с «Динамо» и «Локомотивом». Обе команды играли двумя составами. В принципе, мы выдержали эту нагрузку. Всё идет по плану, — сказал Игдисамов «Матч ТВ».

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля матчем между ЦСКА и калининградской «Балтикой».