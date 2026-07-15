Гаитянская федерация футбола рассталась с тренером, выведшим сборную на ЧМ

Гаитянская федерация футбола рассталась с тренером, выведшим сборную на чемпионат мира впервые за 52 года
Себастьен Минье покинул пост главного тренера сборной Гаити, сообщает пресс‑служба Гаитянской федерации футбола (FHF).
Отмечается, что контракт с 53‑летним французским специалистом расторгнут по соглашению сторон.
— FHF хотела бы выразить признательность тренеру Минье за профессионализм, приверженность делу и самоотверженность, проявленные во время пребывания во главе сборной. Его работа запомнится исторической квалификацией сборной Гаити на чемпионат мира 2026 года — важнейшее достижение, которое позволило всей нации вновь принять участие в самом престижном турнире спустя 52 года после дебюта. FHF сердечно благодарит Минье за его вклад в развитие гаитянского футбола и желает ему всяческих успехов в дальнейшей профессиональной карьере, — сказано в заявлении федерации.
Минье возглавлял сборную Гаити с 2024 года. На чемпионате мира в Северной Америке команда заняла четвертое место в группе C, уступив сборным Бразилии (0:3), Марокко (2:4) и Шотландии (0:1).
Прямые трансляции матчей ЧМ‑2026 смотрите на «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР и «Матч! Футбол 1», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в приложении телеканала.
141 человек задержан в Париже после поражения Франции от Испании. Большинство арестов – за «использование пиротехники против правоохранительных органов и экстренных служб»
Парагвайский сенатор отпраздновала вылет Мбаппе с ЧМ гифкой с девочкой, показывающей жест «закрой рот». Ранее она называла форварда Франции «камерунцем»
Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль о матче с Англией: «Мы играем против пиратов-узурпаторов. Это Мальвинские острова, это Диего, это возможность остановить захватчиков»