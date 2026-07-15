Гаитянская федерация футбола рассталась с тренером, выведшим сборную на ЧМ

Себастьен Минье покинул пост главного тренера сборной Гаити, сообщает пресс‑служба Гаитянской федерации футбола (FHF).

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Отмечается, что контракт с 53‑летним французским специалистом расторгнут по соглашению сторон.

— FHF хотела бы выразить признательность тренеру Минье за профессионализм, приверженность делу и самоотверженность, проявленные во время пребывания во главе сборной. Его работа запомнится исторической квалификацией сборной Гаити на чемпионат мира 2026 года — важнейшее достижение, которое позволило всей нации вновь принять участие в самом престижном турнире спустя 52 года после дебюта. FHF сердечно благодарит Минье за его вклад в развитие гаитянского футбола и желает ему всяческих успехов в дальнейшей профессиональной карьере, — сказано в заявлении федерации.

Минье возглавлял сборную Гаити с 2024 года. На чемпионате мира в Северной Америке команда заняла четвертое место в группе C, уступив сборным Бразилии (0:3), Марокко (2:4) и Шотландии (0:1).

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