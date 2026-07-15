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Дмитрий Игдисамов назвал изменения в игре ЦСКА при новом тренерском штабе

Чемпионат.com

Главный тренер ПФК ЦСКА Дмитрий Игдисамов обозначил изменения в игре армейской команды при новом тренерском штабе. Игдисамов в конце прошлого сезона был и. о. главного тренера ЦСКА, но позже руководство клуба утвердило его в должности на постоянной основе.

Игдисамов назвал изменения в игре ЦСКА при новом штабе
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«Я очень доволен работой тренерского штаба. Но, поймите, за две недели вы ничего не натренируете. Тем более сборы, где закладываются функциональные способности. Если будете более пристально следить за открываниями нападающих, то они стали несколько другими. Стандарты мы тренируем, но здесь мы пока ничего не показываем», — сказал Игдисамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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