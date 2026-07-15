«Челси» попытался приобрести защитника «Реала»

«Реал» отклонил предложение «Челси» по Альваро Каррерасу — Sport.es
Лондонский «Челси» предпринял попытку приобрести левого защитника мадридского «Реала» Альваро Каррераса, направив испанскому клубу стартовое предложение в размере € 25 млн, сообщает издание Sport.es
«Реал» ответил отказом. Руководство мадридцев оценивает 23-летнего футболиста минимум в € 50 млн. Инициатором приглашения защитника выступает главный тренер «Челси» Хаби Алонсо, который настаивает на продолжении переговоров для завершения трансфера испанца.
В минувшем сезоне-2025/2026 Альваро Каррерас принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал три резльутативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
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