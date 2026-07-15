Защитник Парада назвал свои цели в «Спартаке»

Испанский левый защитник «Спартака» Виктор Парада обозначил свои главные цели в московском клубе. О трансфере футболиста из «Алавеса» красно-белые объявили накануне, 14 июля. С защитником подписали контракт до лета 2030 года.

— Какие главный цели ты ставишь в «Спартаке»?

— Хочу как можно быстрее встроиться в ритм команды, ведь ребята начали готовиться к сезону ещё несколько недель назад. Я, к сожалению, начинаю позже, но надеюсь сразу тренироваться со всеми. Было бы здорово первый раз надеть футболку «Спартака» и сразу выиграть трофей с клубом, — сказал Виктор Парада в интервью клубной пресс-службе.