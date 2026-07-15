Объявлен календарь 1-го раунда Пути регионов КР

Объявлен календарь 1-го раунда Пути регионов Кубка России сезона-2026/2027
Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь 1-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Расписание матчей обнародовано на официальном сайте РФС. На этой стадии участие в турнире примут сразу три клуба из Медиалиги: 2DROTS, ФК «10» и «СКА-Ростов».
Расписание матчей 1-го раунда Пути регионов Кубка России:
Финал нового сезона Фонбет Кубка России запланирован на 6 июня 2027 года. Место проведения матча за трофей будет определено позже.
Напомним, действующим победителем турнира является московский «Спартак». В финале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли «Краснодар».
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