«Интер» начал переговоры о переходе защитника «Тоттенхэма»

Миланский «Интер» сделал шаг к трансферу правого защитника «Тоттенхэм Хотспур» Джеда Спенса, сообщает TEAMtalk. Представители итальянского клуба уже вступили в официальные переговоры с 25-летним футболистом.

Новый главный тренер лондонцев Роберто Де Дзерби дал понять руководству, что Спенс не входит в его долгосрочные планы на сезон. На игрока также претендуют несколько клубов Английской Премьер-лиги — «Ливерпуль», «Ньюкасл Юнайтед» и «Эвертон» внимательно следят за развитием событий, однако именно «нерадзурри» первыми перешли к активным действиям.

В минувшем сезоне-2025/2026 Джед Спенс принял участие в 44 матчах во всех турнирах.