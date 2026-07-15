Аленичев рассказал, что нужно «Спартаку» для победы над «Зенитом»

Аленичев дал совет "Спартаку" перед Суперкубком
Дмитрий Аленичев поделился мнением о предстоящем противостоянии "Спартака" и "Зенита" в матче за Суперкубок России.
По мнению экс-игрока, "красно-белым" важно не затягивать встречу до серии пенальти.
- "Спартаку" нужно первым забить в матче за Суперкубок России, а затем не пропустить. Думаю, что до пенальти дотягивать не нужно, - приводит слова Аленичева ТАСС.
Матч за Суперкубок России состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Встречу проведут действующий чемпион страны "Зенит" и обладатель Кубка России "Спартак".
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