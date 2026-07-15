Тренер «Балтики» поддержал мнение Карседо относительно изменений правил игры

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что считает очень спорными все изменения в правилах игры.

Ранее РФС провёл встречу для тренеров клубов Мир РПЛ, которая была посвящена изменениям в правилах игры. В её рамках главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказал недовольство большим количеством изменений.