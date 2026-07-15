Тренер «Балтики» поддержал мнение Карседо относительно изменений правил игры

Андрей Талалаев поддержал мнение Карседо относительно изменений правил игры
Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что считает очень спорными все изменения в правилах игры.
Ранее РФС провёл встречу для тренеров клубов Мир РПЛ, которая была посвящена изменениям в правилах игры. В её рамках главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказал недовольство большим количеством изменений.
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«Согласен с Карседо, который сказал, что слишком много изменений — это оказывает давление на игроков, тяжело сразу адаптироваться. Хотелось бы, чтобы тура три-четыре арбитраж больше был не карательным, а ознакомительным. Хочется, чтобы таким способом пытались футболистов подвести к пониманию новых правил и тому уровню единоборств, которые в этом году хотят проповедовать судьи. По мне, наш вид спорта считается номером один только из-за того, что в нём минимум изменений — он самый консервативный на сегодняшний день. Любые изменения, которые вводятся, для меня очень спорные. Hydration break? Вообще любые изменения», — приводит слова Талалаева «РИА Новости Спорт».
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