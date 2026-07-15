Объявлен дуэт комментаторов на Суперкубок России

Стало известно, кто прокомментирует первый официальный матч сезона 2026/2027.

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Гергий Черданцев и Михаил Моссаковский прокомментируют матч за Суперкубок России, в котором встретятся петербургский "Зенит" и московский "Спартак".

Игра состоится в эту субботу, 18 июля, и пройдет в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, главным арбитром встречи назначен Евгений Буланов.