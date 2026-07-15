"Уфа" сообщила о переходе экс-игрока "Факела"

Гонгадзе, расторгнувший контракт с "Факелом", продолжит карьеру в "Уфе"
"Уфа" сообщила о переходе нападающего.
"Уфа" официально объявила о подписании контракта с нападающим Георгием Гонгадзе.
За свою карьеру Гонгадзе выступал за "Долгопрудный", ставропольское "Динамо", "Машук-КМВ", "Олимп", ростовский СКА, московское "Торпедо", "СКА-Хабаровск", воронежский "Факел" и "Челябинск".
Всего форвард провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи. В Первой Лиге на его счету 126 матчей, 29 забитых мячей и 4 результативные передачи.
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