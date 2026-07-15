"Уфа" сообщила о переходе экс-игрока "Факела"

"Уфа" сообщила о переходе нападающего.

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"Уфа" официально объявила о подписании контракта с нападающим Георгием Гонгадзе.

За свою карьеру Гонгадзе выступал за "Долгопрудный", ставропольское "Динамо", "Машук-КМВ", "Олимп", ростовский СКА, московское "Торпедо", "СКА-Хабаровск", воронежский "Факел" и "Челябинск".

Всего форвард провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи. В Первой Лиге на его счету 126 матчей, 29 забитых мячей и 4 результативные передачи.