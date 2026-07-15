Полузащитник «Спартака» выбыл на длительный срок

Хавбек «Спартака» Зорин пропустит до 5 месяцев из-за травмы ахиллова сухожилия
В «Спартаке» сообщили, что полузащитник Даниил Зорин выбыл на длительный срок из-за травмы.
«У Зорина повреждение ахиллова сухожилия, которое требует проведения операции. К сожалению, восстановление после оперативного вмешательства может занять длительное время – до пяти месяцев», – заявили в пресс-службе московского клуба.
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22-летний Зорин – воспитанник «Спартака». В прошлом сезоне он провел 6 матчей за красно-белых во всех турнирах и забил 1 гол.
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