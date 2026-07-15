«Локомотив» отказался продавать защитника в мексиканский клуб

«Локомотив» отказался продавать Монтеса в мексиканский «Крус Асуль» за $8 млн — СМИ
Московский «Локомотив» отказался от предложения в размере 8 миллионов долларов от мексиканского «Крус Асуля» за трансфер защитника Сесара Монтеса, сообщает в социальной сети Х журналист Фернандо Эскивель.
По данным источника, с самим Монтесом мексиканский клуб смог достигнуть предварительного соглашения. Переговоры между клубами продолжаются, «Локомотив» хочет получить большую сумму за трансфер 29‑летнего игрока.
Контракт мексиканца с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2029 года. В прошлом сезоне он забил четыре гола в 29 матчах.
На чемпионате мира 2026 года Монтес провел четыре матча за сборную Мексики, которая уступила команде Англии (2:3) в 1/8 финала.
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