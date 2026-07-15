«Локомотив» отказался продавать защитника в мексиканский клуб

Московский «Локомотив» отказался от предложения в размере 8 миллионов долларов от мексиканского «Крус Асуля» за трансфер защитника Сесара Монтеса, сообщает в социальной сети Х журналист Фернандо Эскивель.

© Матч ТВ

По данным источника, с самим Монтесом мексиканский клуб смог достигнуть предварительного соглашения. Переговоры между клубами продолжаются, «Локомотив» хочет получить большую сумму за трансфер 29‑летнего игрока.

Контракт мексиканца с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2029 года. В прошлом сезоне он забил четыре гола в 29 матчах.

На чемпионате мира 2026 года Монтес провел четыре матча за сборную Мексики, которая уступила команде Англии (2:3) в 1/8 финала.

Прямые трансляции матчей чемпионата мира‑2026 смотрите на телеканалах «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Матч! Футбол 1», сайтах matchtv.ru, sportbox.ru, а также в приложении «Матч ТВ».