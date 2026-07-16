«Зенит» сыграет с китайским клубом Слуцкого

«Зенит» проведёт матч с «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого
Санкт-петербургский «Зенит» в клубных соцсетях объявил имя нового зарубежного соперника для товарищеского матча. Так, сине-бело-голубые сыграют с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий. Игра запланирована на 27 сентября. Встречу будет транслировать «Матч ТВ».
«Сине-бело-голубые отправятся в Китай! Матч с действующим обладателем национального Суперкубка пройдет в Шанхае 27 сентября и начнется в 15:00 по петербургскому времени», — написала пресс-служба сине-бело-голубых
«Зенит» — действующий чемпион России. За последние восемь лет сине-бело-голубые выигрывали Российскую Премьер-Лигу семь раз. Второе место в турнирной таблице сезона-2025/2026 занял «Краснодар». Третье — «Локомотив».
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