Немецкий футбольный союз не поддержал Инфантино по переизбранию президентом ФИФА — Bild
Немецкий футбольный союз (DFB) отказался подписать письмо в поддержку кандидатуры Джанни Инфантино на второй срок на посту президента Международных федераций футбольных ассоциаций (ФИФА), сообщает Bild.
Президент DFB Бернд Нойендорф дистанцировался от Инфантино, особенно после дела о красной карточке форварда сборной США Фоларина Балогуна, приостановленная дисквалификация которого позволила игроку сыграть в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии (1:4).
Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино намерен переизбираться на очередной срок. Кандидатуры на следующие президентские выборы ФИФА могут быть выдвинуты до 18 ноября, а выборы состоятся 18 ноября в Рабате, Марокко.
Райт о матче Англии с Аргентиной: «Нас ждет настоящая война на истощение. Тухель говорил, что это просто игра, но это не так. Я не испытываю никакой любви к Аргентине»
Скалони о сборной Аргентины: «Команда играет не так плохо, как говорят люди. Наверное, мы сделали что-то правильно, раз достигли полуфинала ЧМ»
Холанд вместе с девушкой посетил показ Dolce Gabbana в Италии