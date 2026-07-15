Газизов высказался о возможном подписании Кокорина в «Динамо» Мх

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил «Матч ТВ», что вряд ли клубу удастся подписаться контракт с нападающим Александром Кокориным.

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Ранее кипрский «Арис» объявил, что 35‑летний Кокорин покидает клуб по окончании сезона на правах свободного агента. Позднее Газизов говорил о намерении связаться с форвардом по поводу его будущего.

— Удалось ли поговорить с Кокориным? Возможно ли его появление в команде?

— Думаю, вряд ли он у нас окажется. Вряд ли получится это осуществить. Но никогда не говори никогда. Диалога не было, — сказал Газизов «Матч ТВ».

Кокорин выступал за «Арис» с 2022 года. В составе команды россиянин стал чемпионом Кипра, в сезоне‑2022/23 был признан лучшим игроком чемпионата. В минувшем сезоне Кокорин сыграл в 23 матчах и забил один мяч.

Ранее Кокорин выступал в России за московское «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».