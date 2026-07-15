Олисе хочет перейти в "Реал" в летнее трансферное окно

Французский футболист Майкл Олисе хочет перейти из германской "Баварии" в испанский "Реал" в летнее трансферное окно. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Санти Уна.

По информации источника, Олисе считает "Реал" лучшим вариантом для продолжения карьеры. Отмечается, что руководство испанского клуба готово совершить рекордный трансфер в истории футбола. Француз обсудит будущее с руководством "Баварии" после завершения чемпионата мира-2026.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что "Реал" планирует направить "Баварии" предложение на сумму €150 млн о покупке Олисе. По информации газеты Marca, испанский клуб готов увеличить предложение до €220 млн. Однако, как отметил журналист Рамон Альварес де Мон, "Бавария" не намерена продавать французского игрока. Сейчас рекордным трансфером является переход бразильского форварда Неймара из испанской "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен" летом 2017 года за €222 млн.

Олисе 24 года, летом 2024 года он перешел в "Баварию" из английского "Кристал Пэлас". В составе команды нападающий провел 107 матчей в различных турнирах, отметившись 42 забитыми мячами и 54 голевыми передачами. Вместе с клубом француз дважды выиграл чемпионат Германии и по разу стал победителем кубка и суперкубка страны.

За сборную Франции на счету Олисе 24 игры. В них он забил 7 голов и отдал 9 ассистов. Форвард является серебряным призером Олимпийских игр (2024) и обладателем бронзовой медали Лиги наций (2025). На чемпионате мира-2026 француз на данный момент возглавляет список лучших ассистентов с 5 результативными передачами.