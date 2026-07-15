Гурцкая о Батракове и «ПСЖ»: «В шорт-листе Алексея не было, даже с учетом ухода Ли Кан Ина. Всем немного задурил голову болгарский агент, который был у сделки»
– Мне кажется, всем немного задурил голову болгарский агент, который был у сделки.
– Что за агент?
– «Локомотив» нанял болгарского агента, который обещал, что сделка точно пройдет. Как-то он их завел в тупик, что переговоры очень близки.
– На самом деле это было не так?
– У меня есть человек из окружения Хвичи, который находится в Париже. Этот человек сказал, что сделка невозможна, а он находится в хороших отношениях с Луишем Кампушем. Батраков был в лонг-листе, но в шорт-листе его пока что не было, даже с учетом ухода Ли Кан Ина, – сказал Гурцкая в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
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