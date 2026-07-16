В "Родине" назвали стоимость воспитанника "Реала" и "Манчестер Сити"

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин прокомментировал подписание испанского полузащитника Икера Позо.

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"Трансферная цена Икера — один миллион евро. Для нас это очень много. Но с другой стороны, по меркам РПЛ это дешево и это гораздо меньше, чем стоит российский игрок подобного уровня", - цитирует Зинина клубная пресс-служба.

Вчера, 15 июля, "Родина" официально объявила о переходе 25-летнего испанского полузащитника Икера Позо их хорватского клуба "Горица". Контракт с футболистом рассчитан на три года.

В минувшем чемпионате Хорватии опорный хавбек сыграл в 32 матчах, в которых забил 4 мяча и сделал 7 голевых передач.