В "Родине" назвали стоимость воспитанника "Реала" и "Манчестер Сити"

"Для нас это очень много". В "Родине" назвали стоимость воспитанника "Реала" и "Ман Сити"
Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин прокомментировал подписание испанского полузащитника Икера Позо.
"Трансферная цена Икера — один миллион евро. Для нас это очень много. Но с другой стороны, по меркам РПЛ это дешево и это гораздо меньше, чем стоит российский игрок подобного уровня", - цитирует Зинина клубная пресс-служба.
Вчера, 15 июля, "Родина" официально объявила о переходе 25-летнего испанского полузащитника Икера Позо их хорватского клуба "Горица". Контракт с футболистом рассчитан на три года.
В минувшем чемпионате Хорватии опорный хавбек сыграл в 32 матчах, в которых забил 4 мяча и сделал 7 голевых передач.
Первые две команды рейтинга ФИФА впервые в истории сыграют в матче ЧМ – Аргентина и Испания встретятся в финале
Мостовой о поражении Англии: «Мне непонятна критика Тухеля. На поле играют футболисты, а не Томас. Да, он принял решение перейти на 5 защитников, но исполнитель же не он»
«Только Аргентина заставила меня заплакать, таких эмоций не дарит никто на этом ЧМ. Как можно не любить эту страну и команду? Они живут ради футбола». Французский журналист Риоло об аргентинцах