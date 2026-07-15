ЦСКА пытается подписать Мирлинда Даку из «Рубина» в летнее трансферное окно

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении форварда казанского «Рубина» Мирлинда Даку. Об этом заявил футбольный агент Тимур Гурцкая. По данным источника, армейцы вновь вернулись к кандидатуре албанского нападающего в текущее трансферное окно из-за проблем с атакой.

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«Я насколько знаю сейчас ЦСКА затянул переговоры. Я не знаю позицию «Рубина», как он будет выходить из этой ситуации, но ЦСКА вышел на Даку опять. Пытался в это трансферное окно опять купить Даку. И пытается, потому что с нападением плохо, потому что Гонду не впечатляет, Мусаев не впечатляет», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»