Тренера сборной Англии назвали секс-символом Великобритании

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель признан новым секс-символом Великобритании. Об этом сообщает The Telegraph.

На крупном британском онлайн-форуме Mumsnet пользовательницы активно обсуждают внешность, улыбку, жесткий стиль работы и открытую критику игроков со стороны 52-летнего немецкого специалиста.

Участницы форума признаются, что строгость Тухеля вызывают у них «легкое возбуждение» и «дрожь по телу». Многие отмечают, что такой образ тренера контрастирует с привычными британскими наставниками, и потому привлекает особое внимание.

Полуфинал Аргентина — Англия состоится 15 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее вице-президент Аргентины назвала сборную Англии узурпаторами.