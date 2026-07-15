Леандро Троссард опубликовал прощальное обращение к болельщикам «Арсенала»

Бельгийский нападающий Леандро Троссард, перешедший из «Арсенала» в турецкий «Бешикташ», обратился к болельщикам лондонского клуба.

«Всем болельщикам «Арсенала», для меня это непростое послание. С самого первого дня приезда в клуб вы заставили меня почувствовать себя как дома, за что буду навечно вам благодарен. Каждый раз, выходя на поле в футболке с эмблемой клуба, испытывал огромную гордость, всегда отдавал все силы клубу, особенно вам. Мы разделили так много невероятных воспоминаний, особенно в прошлом сезоне, когда стали чемпионами. Это воспоминание я буду хранить вечно. У меня до сих пор мурашки по коже, когда выходя на поле слышу North London Forever. Вы проделываете невероятную работу. Моя глава в «Арсенале» подошла к концу. Здесь потрясающие игроки, буду скучать по ним, но пора делать следующий шаг. Хочу поблагодарить товарищей по команде, персонал, всех, за поддержку, которую получал последние 3,5 года. Уверен, мы скоро встретимся. Желаю всего наилучшего всем в клубе и вам, болельщики. Всегда буду поддерживать «Арсенал». Однажды, став игроком клуба, ты остаёшься им навсегда. Ваш Мистер Клатч, — сказал Троссард в видео в соцсети Х.

31-летний Троссард оказался в «Арсенале» в январе 2023 года. С тех пор успел провести 174 матча, забил 36 голов и отдал 34 результативные передачи. С «канонирами» бельгиец выиграл чемпионат и Суперкубок Англии. На днях «Арсенал» договорился о продаже игрока в «Бешикташ» за € 18 млн.