Бывший футболист «Спартака» Владислав Дуюн скончался на 50‑м году жизни
Чемпион России в составе «Спартака» Владислав Дуюн после продолжительной болезни ушел из жизни в возрасте 49 лет, рассказал «Матч ТВ» старший брат футболиста Владимир.
Дуюн играл за «Спартак» в 1996–1997 годах. После выступал за нижегородский «Локомотив», «Ростсельмаш», «Балтику» и ряд других клубов.
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— Сегодня утром Владислав умер, у него был рак поджелудочной железы. Он боролся года полтора. У него осталось трое детей — 14, 16 и 18 лет. Брат сам их растил, его супруга ушла из жизни 11 лет назад, тоже рак. Влад хорошим парнем был, о нем все его партнёры хорошо отзывались всегда. Одно время он занимался молодёжью, но после того как умерла жена, сосредоточился на детях, — сказал Владимир Дуюн «Матч ТВ».
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