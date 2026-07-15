Бывший футболист «Спартака» Владислав Дуюн скончался на 50‑м году жизни

Чемпион России в составе «Спартака» Владислав Дуюн после продолжительной болезни ушел из жизни в возрасте 49 лет, рассказал «Матч ТВ» старший брат футболиста Владимир.

Дуюн играл за «Спартак» в 1996–1997 годах. После выступал за нижегородский «Локомотив», «Ростсельмаш», «Балтику» и ряд других клубов.