Мостовой предложил навсегда отдать Месси «Золотой мяч»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в полуфинале чемпионата мира-2026 против Англии. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Есть предложение после этого чемпионата мира отдать на вечное хранение "Золотой мяч" этому гениальному футболисту — Лионелю Месси», — заявил Мостовой.
Ранее Аргентина обыграла Англию в полуфинале ЧМ-2026 со счетом 2:1. Месси отметился двумя голевыми передачами. Всего на этом мундиале форвард забил восемь мячей и сделал четыре ассиста. В активе аргентинца восемь «Золотых мячей».
В финале турнира сборная Аргентины сыграет против команды Испании. Матч состоится 19 июля.
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