Игрок «Спартака» прокомментировал слухи об интересе из АПЛ

Защитник «Спартака» Ву прокомментировал слухи об интересе из АПЛ
Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву отреагировал на слухи об интересе к своей персоне со стороны клубов английской Премьер-лиги. Ранее СМИ сообщали, что Ву попал на радары «Брайтона» и ряда других команд АПЛ.
— Было много слухов про интерес клубов из АПЛ, называли «Брайтон». Знаешь ли ты что‑то об этом?
— Я об этом не слышал. Это неправдивая, фейковая информация. Мой агент мне ничего такого не говорил. Трансферное окно — такой период, когда ходит очень много разных слухов, — приводит слова Кристофера Ву «Матч ТВ».
Напомним, нынешний контракт Кристофера Ву с красно-белыми рассчитан до лета 2029 года.
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