ФИФА запретила «Ахмату» регистрировать новых футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила грозненскому «Ахмату» регистрировать новых футболистов на неопределенный срок, сообщается на специализированном портале ФИФА.

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Запрет действует с 14 июля и будет снят в случае устранения причины санкций.

Состав «Ахмата» летом пополнили вратарь Расул Мицаев, защитник Арсен Адамов, полузащитники Калиду Сидибе, Жулио Ромао и Кирилл Щетинин, а также нападающие Эральд Максути и Алексей Касаджиков.

Команда Станислава Черчесова в первом туре РПЛ сыграет в гостях с московским «Локомотивом» 26 июля.