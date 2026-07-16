ФИФА запретила «Ахмату» регистрировать новых футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила грозненскому «Ахмату» регистрировать новых футболистов на неопределенный срок, сообщается на специализированном портале ФИФА.
Запрет действует с 14 июля и будет снят в случае устранения причины санкций.
Состав «Ахмата» летом пополнили вратарь Расул Мицаев, защитник Арсен Адамов, полузащитники Калиду Сидибе, Жулио Ромао и Кирилл Щетинин, а также нападающие Эральд Максути и Алексей Касаджиков.
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