Вратарь "Краснодара" высказался об уходе Сперцяна

Агкацев - об уходе Сперцяна из "Краснодара": я в любом случае рад
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался об уходе Эдуарда Сперцяна.
По словам Агкацева, он рад за Сперцяна.
- Я в любом случае рад за Эдуарда. Он очень тепло попрощался с командой, - цитирует Агкацева "Матч ТВ".
Напомним, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян перешел в саудовский "Аль-Ахли". В составе южан футболист становился чемпионом России, а также был капитаном "быков". По итогам сезона-2025/26 Сперцян стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, отдав 16 результативных передач.
Шнякин о своей работе на матче Англии и Аргентины: «Быстро, о футболе, с акцентом на деталях, с минимумом историй, без каламбуров. Надеюсь, вам больше понравилось, чем оттолкнуло»
Аргентинский музыкант Bizarapp прыгал рядом с Бекхэмом и скандировал «Кто не скачет, тот англичанин» с фанатами после полуфинала ЧМ
«Какие яйца у этой команды! Какой характер!» Экс-президент Аргентины Макри после победы над Англией и выхода в финал ЧМ