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Агкацев - об уходе Сперцяна из "Краснодара": я в любом случае рад

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Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался об уходе Эдуарда Сперцяна.

Вратарь "Краснодара" высказался об уходе Сперцяна
© Rusfootball

По словам Агкацева, он рад за Сперцяна.

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- Я в любом случае рад за Эдуарда. Он очень тепло попрощался с командой, - цитирует Агкацева "Матч ТВ".

Напомним, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян перешел в саудовский "Аль-Ахли". В составе южан футболист становился чемпионом России, а также был капитаном "быков". По итогам сезона-2025/26 Сперцян стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, отдав 16 результативных передач.

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