Главный тренер ЦСКА высказался о возможном уходе Баринова
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил, важно ли клубу сохранить Дмитрия Баринова.
По словам Игдисамова, ЦСКА важно сохранить Баринова, потому что команде нужен опытный футболист.
- Очень важно. Он опытный, квалифицированный игрок. Пример для молодежи, которой у нас в составе очень много. Нам нужен такой опытный дядька, и мы на него рассчитываем, - цитирует Игдисамова "РИА Новости Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что греческий АЕК, который возглавляет экс-тренер ЦСКА Марко Николич, заинтересован в приобретении полузащитника "армейцев" Дмитрия Баринова.
Баринов выступает за ЦСКА с января текущего года, всего он провел за клуб во всех турнирах 15 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с красно-синими рассчитан до лета 2029 года.
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