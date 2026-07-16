Тренер ЦСКА высказался о возможном уходе Баринова

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил, важно ли клубу сохранить Дмитрия Баринова.

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По словам Игдисамова, ЦСКА важно сохранить Баринова, потому что команде нужен опытный футболист.

- Очень важно. Он опытный, квалифицированный игрок. Пример для молодежи, которой у нас в составе очень много. Нам нужен такой опытный дядька, и мы на него рассчитываем, - цитирует Игдисамова "РИА Новости Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что греческий АЕК, который возглавляет экс-тренер ЦСКА Марко Николич, заинтересован в приобретении полузащитника "армейцев" Дмитрия Баринова.

Баринов выступает за ЦСКА с января текущего года, всего он провел за клуб во всех турнирах 15 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с красно-синими рассчитан до лета 2029 года.