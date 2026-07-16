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"Краснодар" презентовал новую игровую форму на сезон-2026/27

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Футбольный клуб "Краснодар" презентовал форму, в которой команда будет играть на протяжении сезона-2026/27.

«Краснодар» презентовал новую игровую форму
© Соцсети

Напомним, что по итогам сезона-2025/26 "Краснодар" стал серебряным призером чемпионата России, а также дошел до Суперфинала Кубка страны, где уступил московскому "Спартаку" в серии послематчевых пенальти.

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В первом туре РПЛ сезона-2026/27 команда Мурада Мусаева сыграет с казанским "Рубином" на выезде.

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