Холанд ответил актеру Холланду

Холанд ответил актеру Тому Холланду, заявившему, что футболист «Ман Сити» проигнорировал его: «Чуть-чуть опоздал 😅. Приглашение на ужин принято. Назови место!»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил актеру Тому Холланду, известному по роли Человек-паука.
Британец, который поддерживает «Тоттенхэм», ранее рассказал, что норвежский футболист проигнорировал его, когда Холланд написал ему в личные сообщения этим летом по ходу Гран-при Монако в рамках «Формулы-1»:
«Думал пригласить его на ужин, а в ответ – ни слова, ни отговорки, вообще ничего».
Футболист в комментариях в социальной сети отреагировал на видеоролик, в котором Холланд поделился этой историей:
«Приглашение на ужин принято, Том Холланд. Чуть-чуть опоздал 😅. Просто назови место!».
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Холанд ответил актеру Тому Холланду, заявившему, что футболист «Ман Сити» проигнорировал его: «Чуть-чуть опоздал 😅. Приглашение на ужин принято. Назови место!»
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