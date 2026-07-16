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Холанд ответил актеру Тому Холланду, заявившему, что футболист «Ман Сити» проигнорировал его: «Чуть-чуть опоздал 😅. Приглашение на ужин принято. Назови место!»

Sports.ru

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил актеру Тому Холланду, известному по роли Человек-паука.

Холанд ответил актеру Холланду
© Sports.ru

Британец, который поддерживает «Тоттенхэм», ранее рассказал, что норвежский футболист проигнорировал его, когда Холланд написал ему в личные сообщения этим летом по ходу Гран-при Монако в рамках «Формулы-1»:

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«Думал пригласить его на ужин, а в ответ – ни слова, ни отговорки, вообще ничего».

Футболист в комментариях в социальной сети отреагировал на видеоролик, в котором Холланд поделился этой историей:

«Приглашение на ужин принято, Том Холланд. Чуть-чуть опоздал 😅. Просто назови место!».
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