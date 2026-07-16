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Дмитрий Воробьёв перейдёт из «Локомотива» в «Краснодар» — источник

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«Краснодар» договорился о трансфере нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва. Стороны закрывают сделку, контракт будет рассчитан до 2030 года. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Нападающий перейдет из «Локомотива» в «Краснодар»
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Ранее СМИ также связывали Воробьёва с «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком». «Краснодар», по данным источников, хотел выручить за Дмитрия порядка € 7 млн.

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В минувшем сезоне Воробьёв принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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