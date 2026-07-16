Легионер «Зенита» рассказал о желании пригласить Неймара в клуб

Футболист «Зенита» Джон Джон рассказал о желании пригласить Неймара в петербургский клуб
Полузащитник петербургского «Зенита» Джон Джон заявил, что хотел бы пригласить нападающего сборной Бразилии Неймара сыграть за «сине‑бело‑голубых».
Неймар принял участие в двух матчах ЧМ‑2026 и забил один гол с пенальти.
— Вчера был матч между Англией и Аргентиной. За кого болели?
— Болел за Англию, но победила команда, которая была сильнее. Очень жаль, что вылетела рано Бразилия, поддержал ее. С радостью болел бы за Россию, если бы она участвовала на чемпионате мира.
— Какого участника чемпионата мира хотели бы пригласить в «Зенит»?
— Есть несколько игроков. Назову Неймара.
— За кого будете болеть в финале?
— За Испанию, — передает слова Джона Джона корреспондент «Матч ТВ».
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