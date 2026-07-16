Игрок "Сочи" продолжит карьеру в клубе РПЛ

Полузащитник "Сочи" продолжит карьеру в клубе РПЛ - источник
Полузащитник "Сочи" Начо перейдет в клуб из РПЛ.
По информации источника, полузащитник "Сочи" Начо Сааведра переходит в казанский "Рубин" за 60 миллионов рублей. Футболист заключит контракт до лета 2029 года, он уже прошел медосмотр и находится в Казани.
Начо Сааведра выступает за "Сочи" c 2024 года, в феврале текущего года он на правах аренды перешел в казанский "Рубин", за который провел во всех турнирах 11 матчей и не отметился результативными действиями.
В составе сочинцев чилийский полузащитник вышел на поле в 73 встречах и записал на свой счет шесть забитых мячей и восемь голевых передач. Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 2,5 миллионов евро.
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