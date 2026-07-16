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«Зенит» и другие клубы РПЛ и саудовской лиги ведут переговоры по Головину. «Монако» может продать хавбека за 25 млн евро с учетом бонусов (Foot Mercato)

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Александр Головин может покинуть «Монако».

«Монако» готов продать Головина
© Sports.ru

Монегаски ведут переговоры с российскими и саудовскими клубами о трансфере 30-летнего полузащитника, сообщает Foot Mercato. В число заинтересованных клубов входит «Зенит».

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Сумма потенциальной сделки может составить 25 миллионов евро с учетом бонусов. Клуб Лиги 1 готов отпустить игрока, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и избежать возможных санкций со стороны финансового регулятора.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В прошлом сезоне Лиги 1 он провел 25 матчей, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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