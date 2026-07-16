«Барселона» продаст защитника в «Комо»

Защитник «Барселоны Б» Андрес Куэнка близок к переходу в «Комо».

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Сегодня 18-летний игрок должен отправиться в итальянский клуб для подписания долгосрочного контракта, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма трансфера составит 700 тысяч евро. Также в соглашении предусмотрен пункт об отчислении в пользу «блауграны» в размере 20% с последующей перепродажи.

Куэнка провел за основную команду каталонцев один матч, выйдя на замену в игре Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (5:0) в октябре 2024 года.