«Барселона» продаст защитника в «Комо»

«Барса» продаст Куэнку в «Комо» за 700 тысяч евро и 20% от перепродажи. 18-летний защитник сегодня подпишет контракт
Защитник «Барселоны Б» Андрес Куэнка близок к переходу в «Комо».
Сегодня 18-летний игрок должен отправиться в итальянский клуб для подписания долгосрочного контракта, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Сумма трансфера составит 700 тысяч евро. Также в соглашении предусмотрен пункт об отчислении в пользу «блауграны» в размере 20% с последующей перепродажи.
Куэнка провел за основную команду каталонцев один матч, выйдя на замену в игре Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (5:0) в октябре 2024 года.
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